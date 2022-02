Karlshuld

19:00 Uhr

Karlshuld: Mehr Zuschuss für die Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde

Plus Seit zehn Jahren gibt es die Nachbarschaftshilfe "Wir füreinander" in Karlshuld. Nun soll ein Kooperationsvertrag die Zusammenarbeit ausbauen, wie auch in den anderen Landkreisgemeinden. Doch das kostet mehr.

Von Katrin Kretzmann

Seit 2008 gibt es die Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Es ist ein Projekt des Caritas-Kreisverbands, das bürgerschaftliches Engagement unterstützt, von der Einkaufshilfe über Fahrdienste bis hin zur Unterstützung im Haushalt – und das auf vorwiegend ehrenamtlicher Basis. Seit 2011 ist die Nachbarschaftshilfe auch in Karlshuld vertreten. Wie in allen anderen Landkreisgemeinden auch, gibt es für die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe künftig eine Kooperationsvereinbarung und damit einhergehend höhere Zuschüsse – was der Gemeinderat Karlshuld am Montag einstimmig bewilligte.

