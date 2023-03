Karlshuld

06:30 Uhr

So läuft es mit dem geplanten Museumsdepot im Donaumoos

Plus Um die Geschichte des Donaumooses zu wahren, soll in Kleinhohenried ein Museumsdepot entstehen. Einen Überblick über den Stand der Dinge gibt es im Karlshulder Gemeinderat.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

In der alten Putzerei, dem Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Moorversuchsguts in Karlshuld, lagern Tausende Relikte, die die Geschichte des Donaumooses erzählen, "ein Schatz, den wir der Bevölkerung zugänglich machen wollen und sollen", sagte Michael Lederer (FW) am Montagabend. Der Karlshulder Bürgermeister nutzte die Gemeinderatssitzung, um das Gremium auf den neuesten Stand bezüglich der Planungen eines Museumsdepots zu bringen. Auch von den dafür zuständigen Mitarbeitern gab es ein Update sowie ein paar Einblicke in deren Tätigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen