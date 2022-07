Karlshulder Absolventen gehen locker in die Zukunft

Die Schülerinnen und Schüler der Maurus-Gerle-Schule verabschieden sich. In Erinnerung bleiben ihnen Nussecken und Kriegsgeschichten. Ein Lehrer bezeichnet sie als „Mischung aus Mogli, Balu und Churchill“.

23 Absolventinnen und Absolventen verlassen die Maurus-Gerle-Schule Karlshuld mit der Mittleren Reife in der Tasche. Am vergangenen Freitag gestalteten sie in der Schulaula eine ebenso abwechslungsreiche wie festliche Abschlussfeier, in die auch die 14 Absolventinnen und Absolventen der Mittelschule integriert wurden.

Zum Abschluss ihrer Feier sang die Klasse M10 das Lied „An Tagen wie diesen“. Foto: Andrea Hammerl

Motto an der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld: "Immer locker bleiben"

Als Motto hatten sich die M10-Schülerinnen und -Schüler „Immer locker bleiben“ ausgewählt – ein Motto, das Religionspädagogin Anne Lindner-Mikus und Gemeindereferentin Stefanie Bechtold, die gemeinsam mit Pfarrer Paul Igbo eine Andacht zu Beginn der Feier hielten, einiges Kopfzerbrechen bereitet hatte. Da half, sich an die eigene Kindheit und das Dschungelbuch zu erinnern, denn Bär Balu passte optimal. „Wer locker bleibt, ist offen dafür, Neues zu entdecken und verliert auch nicht die Ruhe“, sagte Anne Lindner-Mikus. Der Bär Balu sei Meister darin, die schönen Dinge des Lebens zu sehen – er möge sich selbst, bleibe sich treu und ruhe in sich, vertraue auf sich und sein Leben. „Da steckt etwas Wichtiges drin – lauter Wünsche, die wir euch mitgeben wollen“, sagte sie. Pfarrer Paul Igbo ergänzte, locker bleiben, wenn es stressig werde, ginge nicht von alleine und verwies auf Gott. „Mit ihm an eurer Seite braucht ihr euch nicht fürchten, er umarmt euch und geht den Weg mit euch“, gab er den Absolventinnen und Absolventen mit in das neue Leben, das mit dem Schulabschluss beginne und neben Erwartungen auch Unsicherheit mit sich bringe.

Die Klasse M10 der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld hatte sich in Schale geworfen für ihre Abschlussfeier. Foto: Andrea Hammerl

Bürgermeister Michael Lederer kam zur Abschlussfeier der Mittelschule Karlshuld

„Wenn wir neue Wege gehen wollen, müssen wir die alten verlassen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer und zitierte lächelnd aus einem vernichtenden Zeugnis, in dem von zwanzigmal zu spät gekommen, schändlichem Betragen, einem Ärgernis für alle anderen und einem ständig in Streitereien verwickelten jungen Mann die Rede war. Auch aus diesem sei erstaunlicherweise etwas geworden, verriet Lederer – es handelte sich um Winston Churchill. Dem schloss sich Elternbeiratsvorsitzender Markus Oschmann mit der Anmerkung an – an ihm und Lederer sei zu erkennen, was sich mit Fleiß erreichen ließe: „Wir sind zusammen in die Schule gegangen, heute ist er Bürgermeister und ich bin Verkäufer.“

Tanja Piller bereicherte die Abschlussfeier mit zwei Liedern, „ Die perfekte Welle“ und Stell dich“. Foto: Andrea Hammerl

Schulleiter Rainer Seefried prophezeite den Schülerinnen und Schülern, spätestens in zwei Jahren würden sie bedauern, dass die Schulzeit vorbei ist. An der Berufsschule gebe es keine Klassleiter mehr, die sich neben ihrer eigentlichen Arbeit auch um Liebeskummer, Streitereien, fehlende Entschuldigungen, Zu-spät-Kommen und vieles mehr kümmerten.

Maurs-Gerle-Schule: Zeugnis ist Ticket zur Weiterfahrt

Klassenleiterin Silvia Lederer bezeichnete das Zeugnis als Ticket für die Weiterfahrt. Einfach sei die Reise im M-Zug nicht gewesen, erinnerte sie an Distanzunterricht per E-Mail oder online, doch das sei alles gut gemeistert worden. Sogar eine Abschlussfahrt hat sie für die Schülerinnen und Schüler möglich gemacht. Obwohl die politische und wirtschaftliche Lage nicht einfach sei, seien die Startbedingungen ins Berufsleben für die Absolventinnen und Absolventen sehr gut, was 16 von ihnen direkt nutzen und in die Ausbildung gehen – fünf in eine gewerbliche, sechs in eine kaufmännische, drei in soziale, zwei in eine Dienstleistungsausbildung und einer leistet freiwillig Wehrdienst in der Bundeswehr. Sechs Schülerinnen und Schüler haben noch nicht genug von der Schule, sie gehen weiter auf die FOS. Konrektor Lars Springwald, zugleich Klassleiter der Mittelschulabsolventen, nahm das Thema aus der Besinnung auf und bezeichnete seine Entlassschülerinnen und -schüler augenzwinkernd als „Mischung aus Mogli, Balu und Winston Churchill“. Er hat seine Schülerinnen und Schüler als fröhliche Truppe kennengelernt, die sich im bayerischen Armeemuseum am meisten für das im Schloss herumhoppelnde Kaninchen interessierte und als wichtigstes Thema die Verpflegungslage hatte. Sehr viel sei gelacht worden, aber er habe auch Wertschätzung untereinander gespürt, die Klasse habe sich gut entwickelt.

Bei der Feier in Karlshuld gab es Bilder der Abschlussfahrt

Die Abschlussreden der Schülerinnen und Schüler hielten Pauline Demuth, die auch souverän durchs Programm führte, und Nina Fink für die M10, der „die Nussecken von Frau Grosch und die Kriegsgeschichten von Herrn Schiekofer“ am besten in Erinnerung bleiben werden. Michelle Dittenhauser bedankte sich gleich zu Anfang ihrer humorvollen, selbstironische Rede bei ihren Sitznachbarn für die Hilfe beim Bestehen von Proben und der Website „Abireden - schnell und leicht“. Tanja Piller trug zwei Lieder bei, Lea Mayr und Roxana Indria gefielen mit „Diamonds“ und Marina Klöckers zeigte Fotos der Abschlussfahrt nach Schwetzingen, Saarbrücken, Verdun, Straßburg und an die Saar.

Die besten Abschlussschüler an der Maurus-Gerle-Schule

Als Klassenbeste der M10 wurden geehrt:

Pauline Demuth (Schnitt 1,56),

Luca Farcal (1,67) und

Theresa Deufel (1,78).

Den besten Quali erreichten:

Elias Heinrich (1,2),

Benedikt Gassan (2,3) und

Kevin Wagner (2,7).