Karlshulder fahren 111.500 Kilometer auf dem Rad

Plus Die Gemeinde Karlshuld hat beim Stadtradeln ihr bislang bestes Ergebnis eingefahren. Wer am besten abgeschnitten hat und warum sich der Bürgermeister necken lassen musste.

Fleißig geradelt sind die Karlshulder während der ersten drei Juliwochen und haben dabei einen neuen Rekord aufgestellt. „Wir sind mit 375 Radlern gestartet und insgesamt 111.458 Kilometer gefahren“, bilanzierte Gemeinderätin Rita Schmidt bei der kommunalen Siegerehrung des Stadtradelns, „das sind 15.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr und auch 87 Radler mehr“. Und das trotz „extremer Hitzeperiode und hoher Ozonwerte“, die das Fahrradfahren erschwerten.