Karlshulder Gartenfreunde blicken auf ein arbeitsreiches Jahr zurück

Plus Von Gartlerfest bis Adventskranzbinden: Mehr als fleißig waren die Gartenfreunde Karlshuld in den vergangenen Monaten. Auch heuer ist der Vereinskalender wieder prall gefüllt.

Auf ein arbeitsreiches Jahr blicken die Gartenfreunde Karlshuld zurück. Lob dafür gab es von Kreisvorsitzender Johanna Huber, Pfarrer Paul Igbo und Bürgermeister Michael Lederer für Vorsitzende Angelika Traber und ihr Team auf der Mitgliederversammlung.

Das Gartenjahr hatte im Frühjahr mit der Arbeit im Vereinsgarten begonnen, insgesamt seien dort 130 Stunden ehrenamtlich übers Jahr verteilt vom Vereinsgartenteam geleistet worden, berichtete Vorstandsmitglied Julia Wagner, die den Tätigkeitsbericht vortrug. 54 Stunden fielen für die Pflege des Kreisverkehrs an, 114 Stunden band der Tag der offenen Gartentür, da der Verein den Kaffee- und Kuchenverkauf im Garten der Familie Edler übernommen hatte. Da nehmen sich die 80 Arbeitsstunden, in denen die Krönung von Rosenkönigin Theresa II. vorbereitet wurde, beinahe bescheiden aus. Sie war natürlich auch zur Jahresversammlung gekommen und verlieh ihr gemeinsam mit Vorgängerin Steffi I. königlichen Glanz. In 66 Arbeitsstunden banden die Gartler 150 Kräuterbuschen für Mariä Himmelfahrt, den Erntedankaltar bauten sie in 25 Stunden auf. Das Adventskranzbinden nahm 52 Stunden in Anspruch, die Tombola für die Adventsfeier war in 48 Stunden auf die Beine gestellt worden.

Gartenfreunde Kalrlshuld blicken auf ein arbeitsreiches Jahr 2022 zurück

Daneben hatten die Gartenfreunde mit Fahnenabordnung an der Fußwallfahrt nach Pobenhausen am Pfingstmontag, am Karlshulder Volksfestgottesdienst im Juli und am Volkstrauertag teilgenommen, hatten einen Fronleichnamsaltar gestaltet und waren mit der Rosenkönigin bei der Krönung der Gerolsbacher Blütenkönigin und bei der 90-Jahrfeier des SV Karlshuld vertreten. Die vom Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen anlässlich dessen 200-jährigen Bestehens gespendeten Blumenzwiebeln pflanzten die Rosenkids, die Jugendorganisation der Karlshulder Gartenfreunde, im Garten des Seniorenheims. Obstbäume und -sträucher, die über den Kreisverband von der Sparkasse Neuburg-Rain gespendet worden waren, wurden in der Gemeinde verteilt gepflanzt, darunter ein Birnbaum im Vereinsgarten und einige Bäume am Tennisheim. Das Gartlerfest an Fronleichnam war mit 50 Personen gut besucht, die zunächst eine Radltour zum Haus im Moos unternahmen und dann einen unterhaltsamen Nachmittag im Vereinsheim Theresienbau verbrachten.

Großen Einsatz hätten die Rosenkids unter Leitung von Simone Oettl gezeigt, berichtete Julia Wagner. Sie nahmen an sechs Veranstaltungen teil und gewannen einen Preis im Wettbewerb "Mein Freund, der Baum". Muttertagsbasteln, Kürbissuppe kochen, Engel basteln und die Weihnachtsfeier standen ebenfalls auf ihrem Programm. Nachdem die Rosenkids heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiern können, kündigte Angelika Traber eine kindgerechte Feier für die Kinder an. Neu im Jahresprogramm ist ein Gartlerstammtisch, der in regelmäßigen Abständen geplant ist. Später bekannt gegeben werden die Termine für den Sträucherrückschnitt am Kreisverkehr, die Frühjahrspflanzung im Vereinsgarten und das Adventskranzbinden.

Viele Ehrungen verdienter Mitglieder bei den Karlshulder Gartenfreunden

Johanna Huber lobte die starke Gemeinschaft des Karlshulder Vereins, der zu den Großen im Landkreis gehöre und sich für das Gemeinwohl einsetze. Michael Lederer würdigte die Gartenfreunde als "Aushängeschild der Gemeinde" und lobte die "tolle Arbeit das ganze Jahr über", und Pfarrer Igbo dankte für die Arbeit für die Pfarrei.

Der Kalender der Gartler für das laufende Jahr ist reichlich bestückt. So steht am 30. April der Besuch des Gottesdiensts im Festzelt des Karlshulder Donaumoosvolksfests an. Am 29. Mai geht es auf einer Fußwallfahrt nach Pobenhausen, um dort den Kreisverkehr neu zu bepflanzen, am 8. Juni ist Fronleichnamsprozession mit anschließendem Gartlerfest. Am 15. August ist Kräuterweihe mit Binden der Kräuterbuschen und Kirchgang, am 1. Oktober Erntedankfest mit Aufbau des Erntedankaltares in der katholischen Kirche, Gottesdienst und Jahresgedenken für alle verstorbenen Mitglieder und schließlich am 2. Dezember Adventsfeier.





Ehrungen:

40 Jahre: Josefine Beck, Silvia Habermeyer, Herta Knöferl, Gerhard Hartl, Anton Krammer, Ludwig Knöferl, Gerlinde Rehm, Elke Centmayer

30 Jahre: Jutta Graf, Maria Graf, Florian Kösel, Martina Kösel, Doris Kahlenberg

20 Jahre: Roland Martin, Birgit Stelzer, Kathrin Stelzer, Erna Scherm, Helga Priller, Daniel Walter, Luca Keßler, Gisela Seitle, Lisa Hecht, Manuel Götz, Sofia Götz, Gertrud Wagner, Brigitte Singer, Katharina Singer, Alexander Traber, Sandra Dittenhauser.