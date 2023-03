Die Karlshulder JU bleibt bayernweit an der Spitze

Die Junge Union im Donaumoos hat die meisten Mitglieder im Freistaat, gefolgt von Rennertshofen. Vorstandsmannschaft bleibt weitestgehend in alter Besetzung

Die Junge Union in Karlshuld ist auch weiterhin mit großen Abstand der Ortsverband mit den meisten Mitgliedern in Bayern. 143 junge Männer und Frauen zählt die JU - und das, nachdem Mitglieder aus Königsmoos ihren eigenen Verband gegründet haben. 25,2 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der Mitglieder in Karlshuld, hieß es auf der jüngsten Versammlung. Dieses Jahr konnten bereits wieder mehrere Mitglieder geworben werden, insbesondere von den Vize-Vorsitzenden Moritz Knöferl und Carl Luis Schmidt, wie Ortsvorsitzender Daniel Hammer betonte. Auf dem bayernweit zweiten Platz liegt ebenfalls ein Verband aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Die JU Rennertshofen zählt aktuell 104 Mitglieder.

Hammer bilanzierte bei der Versammlung die Aktivitäten des Verbands seit dem vergangenen Sommer. Acht Veranstaltungen zählte er auf, unter anderem die Mexican Night, die Christbaum-Sammelaktion zugunsten von sozialen Einrichtungen in Karlshuld oder einer Fahrt nach Berlin zur Grünen Woche. Maßgeblich unter Mithilfe der JU Karlshuld wurde der neue Ortsverband in Königsmoos aus der Taufe gehoben. Rund 15 Mitglieder aus Königsmoos waren bis März im Ortsverband in Karlshuld, teilweise sogar im Vorstand aktiv.

Vorsitzender der JU Karlshuld bleibt Daniel Hammer

Die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt drückte ihre besondere Freude über die Entwicklung des Ortsverbands so aus: „Die JU Karlshuld ist facettenreich, kann sowohl Party als auch Politik. Im Herbst stehen Landtags- und Bezirkstagswahlen an. Lasst uns junge Leute ermuntern, zur Wahl zu gehen."

Die Neuwahlen haben an den entscheidenden Stellen keine Veränderungen gebracht. Vorsitzender bleibt Daniel Hammer, ebenso wie seine Stellvertreter Moritz Knöferl und Carl Luis Schmidt. Neu in der Riege der Vize-Chefs ist allerdings Florian Schnell, der Sebastian Blank ablöst. Darüber hinaus haben sich lediglich personelle Veränderungen bei den Schriftführern (Maria Appel ersetzt Laura Wegele) und den Beisitzern (Johannes Detter kommt für Marcus Stadler) ergeben. (AZ/clst)

Lesen Sie dazu auch