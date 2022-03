SB-Serie Teil 3: Familie Glöckl aus Karlshuld

Bianca und Peter Glöckl haben auf ihrem Hof in Karlshuld ein SB-Häuschen. Was es darin zu kaufen gibt.

Bianca Glöckl aus Karlshuld ist es wichtig, dass Kinder wissen, wo ihr Essen herkommt. Im vergangenen Frühjahr haben sie und ihr Mann Peter dann beschlossen, auf dem eigenen Hof in der Hauptstraße 34 eine Verkaufshütte zur Selbstbedienung zu eröffnen. Für Bianca Glöckl die Gelegenheit, um eine Projektarbeit mit dem Kindergarten in Karlshuld zu starten.

So beteiligten sich ein paar Gruppen der Kindertagesstätte an der Gestaltung des Häuschens: Sie bemalten Schilder in Form von Hühnern und Eiern und bastelten Bienen zum Aufhängen aus alten Konservendosen. Ganz nebenbei lernten die Kleinen auf diesem Wege, wo die Lebensmittel herkommen.

Familie Glöckl aus Karlshuld betreibt eine SB-Hütte

Die Deko passt zu den regionalen Produkten, die die Glöckls in der Hütte vor ihrem Getränkemarkt anbieten. Es gibt zum Beispiel Kartoffeln aus eigenem Anbau und Eier, die zum Teil aus eigener Haltung stammen und zum Teil von Familie Ziegler aus Untermaxfeld bezogen werden. Daneben haben die Glöckls auch Öle, Nudeln und Honig im Angebot. Saisonweise gibt es Spargel; im Sommer will die Familie kühle Getränke für Radlerinnen und Radler anbieten.

Bezahlt werden kann entweder bar über einen Briefkastenschlitz in der Hütte oder via PayPal. Wer sich für den Online-Bezahldienst entscheidet, kann mit dem Smartphone einen QR-Code an der Wand einscannen und landet direkt auf der richtigen Seite. Die Kundinnen und Kunden zahlen in der Regel sehr zuverlässig, so Bianca Glöckl zufrieden. Ein gelbes Schild über dem Eier-Kühlschrank erinnert alle Besucher im SB-Häuschen daran: „Vertrauen ist gut, Ehrlichkeit noch besser.“

