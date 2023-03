Karlshulder Männer singen "zu unserer eigenen Erbauung"

Der Männergesangsverein Karlshuld geht mit einem leicht veränderten Vorstand in die nächsten drei Jahre. Als Vize fungiert nun Christian Hammer.

Nur leicht verändert geht der Vorstand des Männergesangvereins Harmonie Karlshuld in die nächsten drei Jahre. Dem Vorsitzenden Michael Mayr steht als Stellvertreter nun Christian Hammer zur Seite, der erst vor vier Jahren aktiver Sänger wurde und vorläufig auch den Schriftführerposten übernimmt. Kassier bleibt Franz Meier, als Beisitzer ist Otfried Markl an Bord. Insgesamt besteht der Verein aus 28 Mitgliedern. Den Chor aus derzeit zwölf Sängern leitet wie gehabt Andreas Strahl aus Neuburg.

Die Aktiven treffen sich regelmäßig im Probenraum beziehungsweise Musikheim im katholischen Pfarrheim. Auftritte seien nicht unbedingt das vorrangige Ziel, merkte der Chorleiter während der Mitgliederversammlung an, „das hat mehr geselligen Charakter, wir singen ein- und mehrstimmig zu unserer eigenen Erbauung das, was uns Freude macht“. Nichtsdestotrotz hat der Chor natürlich weiterhin die Funktion, Gottesdienste der Pfarrei St. Ludwig, in deren Räumen er untergekommen ist, musikalisch zu gestalten. „Das machen wir gerne“, sagte Vorsitzender Michael Mayr, „alles andere wird sich ergeben“. Zwei neue Sänger sind dazugekommen, was ihn vorsichtig optimistisch werden lässt, aber „zwei Schwalben machen noch keinen Chor“.

100-Jahr-Fest des Männergesangsvereins Karlshuld wurde ersatzlos gestrichen

Zu ihren runden Geburtstagen gratulierte der Chor Adolf Öxler, Franz Meier und Ludwig Stöckl, dreimal sangen Chormitglieder bei Beerdigungen, zwei weitere Verstorbene aus dem Chor begleiteten sie zur letzten Ruhe. Die Grillfeste wurden in den Sommern 2021 und 2022 wieder aufgenommen. Das 100-jährige Bestehen des Chores, das im Jahr 2020 gefeiert werden sollte, musste allerdings ausfallen und wurde auch nicht mehr nachgeholt. Heuer soll das gesellige Leben weiter intensiviert werden und gegebenenfalls wird es auch wieder Auftritte geben, wenn auch noch nichts konkret geplant ist.

Vier langjährige Mitglieder erhielten Auszeichnungen für ihre Treue. Georg Vilsmeier wurde für 50 Jahre als aktiver Chorsänger geehrt, Robert Scheer und Otfried Markl erhielten die Goldene Nadel für jeweils 30 Jahre und Franz Meier die Silberne für zehn Jahre.

Bürgermeister Michael Lederer bedankte sich bei den Sängern und den Verantwortlichen im Vorstand für ihr ehrenamtliches Engagement und versprach, den Chor weiterhin von Seiten der Gemeinde, auch finanziell, zu unterstützen.

