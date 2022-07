Karlshulder Volksfest: Polizei zieht positive Bilanz

Nach fünf Tagen ist das Karlshulder Volksfest am Sonntag zu Ende gegangen. Das Fazit der Polizei ist positiv, ein paar Vorfälle gab es dennoch.

Im Rückblick auf die fünf Volksfesttage in Karlshuld zieht die Polizei eine positive Bilanz - obwohl die Beamten ein paar Mal eingreifen mussten. So kam es am Donnerstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Festbesuchern. Als die vor Ort eingesetzten Beamten eingreifen wollten, wurde ein 21-jähriger Mann aus Karlshuld ihnen gegenüber aggressiv, weswegen er gefesselt wurde. Der junge Mann wehrte sich und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ebenfalls am Donnerstag kontrollierten die Polizisten einen 26-jährigen Fahrradfahrer aus Neuburg, der auf dem Nachhauseweg und ziemlich betrunken war. Laut Bericht der Beamten hatte er 1,4 Promille Alkohol intus und zudem einen Gullideckel auf seinem Fahrrad dabei. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl verantworten.

Volksfest Karlshuld: Polizei zieht positive Bilanz

Am Freitagabend wurde bei einem Festbesucher eine geringe Menge Marihuana gefunden. Den Mann aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren, wie auch einen 34-Jährigen. So wollte ein 22-jähriger Schrobenhausener am Samstag einen Streit schlichten und wurde dabei vom den Karlshulder ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei weiter berichtet, mussten ein paar wenige, betrunkene Volksfestbesucher in ihre Schranken gewiesen werden. Alles in allem war es aber eine friedliche, ausgelassene Feierstimmung festzustellen.