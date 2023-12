Karlshuld

Karlshulder Weihnachtsmarkt trotzt dem Regen

Herzallerliebst gelang das kleine Theaterstück vom kleinen Tannenbaum, der so gerne ein Christbaum in der Stadt wäre und den Tieren im Wald, die mit ihm feiern und ihn trösten, vorgelesen von Maria Mattes, pantomimisch gespielt vom Trachtennachwuchs.

Am Wochenende gab es in Karlshuld zum ersten Mal einen Weihnachtsmarkt. Musik, Essen und Getränke sowie ein Mitmachprogramm lockten zahlreiche Besucher an.

Sehr gut angenommen wurde der erste Karlshulder Weihnachtsmarkt - und das trotz Dauerregen am Eröffnungstag und feuchtkaltem Wetter am Samstag und Sonntag. Lichterketten und Musik lockten zahlreiche Besucher auf den Platz vorm Moorhof. Diesen mit Leben zu füllen, hatte sich der neu gegründete Verein Kultur Karlshuld vorgenommen und mit dem Weihnachtsmarkt einen furiosen Start hingelegt. Brigitte Fleischmann vom Verein Kultur Karlshuld betreute das Schätzspiel mit Erdnüssen im Glas, zu gewinnen gab es jeden Tag einen Genusskorb. Foto: Andrea Hammerl Auf kleiner Bühne, die dank Vordach der alten Saatgutreinigungsanlage im Trockenen stand, unterhielten Posaunenchor, Jugendblasorchester Donaumooser Land, Blaskapelle Karlshuld, Viva Cristo und die Alphorngruppe Donauland die Gäste und versetzten sie in adventliche Stimmung. Einen besonderen Glanzpunkt setzten die Kinder des Trachtenvereins Dö Birkastoana, die schon nach einem Jahr auftrittsreif singen, tanzen und Theater spielen. "Das ist ein Mitmachprogramm", kündigte Christian Mattes das Lied der vier Adventskerzen an und teilte das sich vor der Bühne drängende Publikum in vier Gruppen, die mit den Kindern auf der Bühne "einfach mitmachen" sollten. Herzallerliebst gelang das kleine Theaterstück vom kleinen Tannenbaum, der so gerne ein Christbaum in der Stadt wäre und den Tieren im Wald, die mit ihm feiern und ihn trösten, vorgelesen von Maria Mattes, pantomimisch gespielt vom Trachtennachwuchs. Moorhofbäuerin Nadine Angermeier setzte am Samstag und Sonntag mit Ziegen und Esel als lebende Krippe und einem Kinderkrippenspiel das Familienprogramm erfolgreich fort. Natürlich durfte auch der Nikolaus (Lothar Schmeißer) nicht fehlen, der von Evi Knöferls Kinderchor begleitet wurde und kleine Geschenke verteilte. Natürlich durfte auch der Nikolaus (Lothar Schmeißer) nicht fehlen, der von Evi Knöferls Kinderchor begleitet wurde und kleine Geschenke verteilte. Foto: Andrea Hammerl Auf dem Weihnachtsmarkt in Karlshuld gab es neben Glühwein auch Glüh-Gin Wenn nicht gerade Programm auf der Bühne war, sammelten sich die Besucher um Essens- und Getränkestände. Der Renner waren Heißgetränke, klassischer Glühwein, aber auch heiße Schnäpse vom Bayernfanclub Bierstüberl, Hot Caipi oder Neukreationen wie Glüh-Gin der Jungen Union kamen bestens an. Letzterer mundete fraktionsübergreifend auch Bürgermeister Michael Lederer. Er hatte die Eröffnung unter das Motto "das Wetter kann man nicht ändern, aber man kann das Beste draus machen" gestellt. Das hatten die Standbetreiber getan und schnell noch Schirme oder Pavillons aufgestellt. "Der Christkindlmarkt ist ein Ort, der uns zusammenführt, ein Spiegelbild unserer Gemeinschaft", sagte er, "alle haben mit viel Liebe und Hingabe ihre Stände vorbereitet". Das war zu spüren, ob beim Karlshulder Strickcafé, dem Gartenbauverein mit selbst gemachtem Hollersaft und heißem Hugo, Sabine Hufnagl mit Häkeldeko, Andreas Seitz mit Honig und selbst kreierten Aufstrichen, Renate und Vanessa Nötzoldt, die beim Hochzeitsbasteln Spaß an Makramee-Arbeiten gefunden hatten und nun erstmals auf einem Markt vertreten waren, oder bei Beatrix Müller, die mit ihren Seifen schon lange unterwegs ist. Bürgermeister Michael Lederer probierte zusammen mit Ehefrau Bianca verschiedene Heißgetränke aus, Robert Heinrich (Mitte) blieb lieber beim Bier. Foto: Andrea Hammerl "Das Beste waren die Gespräche", fand Sibylle Küttner, die den Markt nutzte, um mehrfach vorhandene Gegenstände aus der Sammlung des Kulturhistorischen Vereins zu verkaufen. Milchkannen, ein Wagenrad, alte Bettpfannen, Weidenkörbe und Zinkeimer fanden neue Besitzer. Auch die Organisatoren waren rundum zufrieden. "Guter Besuch trotz Regen, lauter lachende Gesichter", fasste Vorsitzende Rosina Feigl zusammen, "der Markt kommt gut an". Das bestätigten Besucher. "Sehr schön, das kann man wieder so machen", meinte Heike Meyer. 33 Bilder Weihnachtsmarkt in Karlshuld feiert Premiere Foto: Andrea Hammerl Rätseln ließ das Schätzspiel des Kulturvereins. Wie viele Erdnüsse wohl im Glas waren? Lara (9) schätzte 1000, die kleine Leni ließ sich vom Papa und der Mathematik helfen. Tanja Kuhla meinte lachend, "egal, wer gewinnt, wir kommen zur Brotzeit zusammen".

