Karlshuld

20:00 Uhr

Kinderbetreuung: Im April kommen die "Moorzwerge" auf den Karlshulder Moorhof

Ein bunter Bauwagen ist ab Mittel April der Treffpunkt für die Natur- und Erlebnisgruppe „Moorzwerge“ auf dem Moorhof in Karlshuld. Bis dahin haben Melanie Mehner und ihr Team aber noch einiges auf der To-do-Liste stehen.

Plus Ab Mitte April startet die Natur- und Erlebnisgruppe „Moorzwerge“ auf dem Moorhof in Karlshuld. Wie die Idee dazu entstand, was die Kleinen erwartet und ob es noch freie Plätze gibt.

Von Katrin Kretzmann

Vorsichtig streichelt ein kleines Mädchen ein Kälbchen. Das Tier ist ebenfalls noch etwas zögerlich. Doch es dauert nicht lange, bis eine gewisse Wärme zwischen den beiden zu spüren ist. Dann schleckt das Tier mit seiner Zunge über die Hand des Mädchens und die Kleine quietscht vor Freude. Solche Szenen sind auf Bauernhöfen immer wieder zu beobachten und zeigen, welch positive Wirkung Tiere auf Kinder und vor allem deren emotionale Entwicklung haben. Und genau darauf liegt auch der Fokus bei den Moorzwergen in Karlshuld. Die pädagogische Kinderbetreuung auf dem Moorhof startet im April und soll den Nachwuchs im Einklang mit Natur und Tieren auf den Kindergarten vorbereiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen