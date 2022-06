Das ist beim Donaumoos-Erlebnis im Haus im Moos geboten

In diesem Jahr findet wieder das Donaumoos-Erlebnis im Haus im Moos in Kleinhohenried statt. An zwei Tagen gibt es viel zu entdecken – von Theater über Kleinkunst bis hin zu vielen Mitmachaktionen.

Nach zwei Jahren Pause findet heuer wieder das Donaumoos-Erlebnis statt. Am Samstag, 25., von 13 bis 20 Uhr und Sonntag, 26. Juni, von 11 bis 18 Uhr gibt es am Haus im Moos in Kleinhohenried wieder viel zu erleben und zu entdecken. Das zweitägige Fest für die Region, den Landkreis und insbesondere das Donaumoos richtet sich an die ganze Familie.

Für Jung und Alt ist beim Donaumoos-Erlebnis im Haus im Moos in Kleinhohenried so einiges geboten, darunter zahlreiche Mitmachaktionen. Foto: Haus im Moos

Ein Höhepunkt ist Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater mit zwei Vorstellungen am Samstag. Ayun und die Tänzerinnen von Tanzstudio Oriental unterhalten ebenfalls am Samstag mit einem bunten und mitreißenden Potpourri quer durch alle Spielarten Orientalischer- und Ethno-Tanzkunst. Wer Lust hat, kann es direkt im Anschluss bei einem Schnupperkurs ausprobieren.

Nach Corona-Pause: Donaumoos-Erlebnis im Haus im Moos findet heuer wieder statt

Bei den Mitmachaktionen, die auch vom bayerischen Umweltministerium gefördert werden, wird entdeckt, gehämmert, gewerkt und geforscht. Zum Mitnehmen entstehen Schwirrbienen, Naturmusikinstrumente, Lehmkunstwerke und Weidenkörbchen. Mit den Neuburger Jägern können Kinder Vogelnistkästen bauen. Es gibt Einblicke in das geheimnisvolle Leben im Wasser und im Bienenstock und das Musikkarussell ist auch wieder dabei. Am Sonntag können sich Kinder im Drechseln probieren und Körbchen flechten. Eine spannende Herausforderung ist die „kleine Jägerprüfung“ der Schrobenhausener Jäger und im Freien zeigen Jagdhunde ihr Können. Am Sonntag gibt das Neuburger Volkstheater eine öffentliche Probe ihres Kinderstücks „Die Bremer Stadtmusikanten“.

Theater, Mitmachaktionen und Kunstmarkt beim Donaumoos-Erlebnis in Kleinhohenried

Der Kleinkunst- und Handwerkermarkt an der Museumsstraße bietet von Holzdeko über Schmuck bis zu Kerzen, Accessoires, Seifen und Selbstgestricktem viele schöne Mitbringsel. Direktvermarkter bieten Ihre Waren zum Kauf an, zum Beispiel gibt es Käse, Wurstwaren oder auch Kürbiskernprodukte. Im Biergarten der Museumswirtschaft Rosinger Hof bietet der Wirt bayerische Schmankerl und kühle Getränke an. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Feichtlerberger Musikanten“.

Der Tageseintritt beim Donaumoos-Erlebnis beträgt für Familien zehn Euro, für Erwachsene fünf, Kinder von neun bis 17 Jahre, Rentner und Studenten zahlen zwei Euro. Kinder bis acht Jahre und Schwerbehinderte sind frei. Die Karten für Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater kosten pro Person sechs Euro und sind sowohl vorab als auch direkt am Veranstaltungstag erhältlich. Das gesamte Programm mit allen Aktionen und Zeiten an den beiden Tagen gibt es unter www.haus-immoos.de im Internet. (nr)