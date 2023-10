Diebstahl oder Befreiungsaktion? 15 Ziegen vom Acker verschwunden

In Kleinhohenried sind 15 Ziegen einfach weg. Die Tiere standen auf einem eingezäunten Acker, der von einem Traktor beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

Einen tierischen Einsatz hat derzeit die Neuburger Polizei. In Kleinhohenried sind am Montagvormittag nämlich 15 Ziegen aus einem umzäunten Acker gestohlen worden. 14 sind mittlerweile wieder da, doch ein Tier ist nach wie vor verschwunden.

Wie die Polizei Neuburg mitteilt, meldete sich der Besitzer am Montag, dass seine Tiere nicht mehr auf dem Acker stehen. Durch einen Aufruf der Eigentümer über die sozialen Medien konnten am Dienstagvormittag allerdings bereits die ersten Tiere in Kaltenherberg gesichtet werden. Gegen 15 Uhr am Dienstag wurden die Tiere in der Hauptstraße in Niederanbach gesichtet. Dort wurden 14 der insgesamt 15 Ziegen vom Eigentümer wieder gefunden und nach Hause gebracht.

Eine Ziege fehlt immer noch

Eine Ziege im Wert von etwa 150 Euro fehlt bislang noch. Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt hierzu in allen Richtungen. Derzeit können ein Diebstahl oder eine gezielte Befreiungsaktion nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431-67110 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch