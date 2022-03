Karlshuld-Kleinhohenried

vor 33 Min.

Zum 100. Jahrestag: Vernissage und Lesung zu Hinterkaifeck

Plus Das Neuburger Volkstheater stimmt mit einer Lesung von Adolf J. Köppel auf sein Freilichtstück „Die Lerche von Hinterkaifeck“ ein. Davor eröffnet Thomas Königsbauer eine Ausstellung.

Von Claudia Stegmann

Es sind Bilder, die den Betrachter zum Innehalten animieren sollen. Die Raum für Interpretationen, für Spekulationen, für die eigene Fantasie geben sollen. Was ist in jeder Nacht vom 31. März auf den 1. April auf dem Einödhof Hinterkaifeck wirklich passiert? Wer hat die sechs Menschen dort ermordet? 100 Jahre ist der Vorfall mittlerweile her, doch der Mythos um das nie offiziell aufgeklärte Verbrechen hält bis heute an. Und so sind auch die Bilder, die der Neuburger Maler Thomas Königsbauer ab dem 31. März im Haus im Moos in Kleinhohenried ausstellt, voller Mystik.

