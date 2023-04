Karlshuld

23.04.2023

Klimaschutz im Donaumoos: Wenn aus Landwirten „Klimawirte“ werden

Plus Klimazertifikate zum Moorschutz: Bei einer Abschlussveranstaltung präsentieren die Akteure die Ergebnisse des Leader-Projekts „Machbarkeitsstudie CO2-regio“.

Von Ute De Pascale

Moore speichern zweimal so viel klimaschädliches Kohlendioxid als alle Wälder der Erde, womit ihnen beim Reduzieren der Klimagase eine gewichtige Rolle zukommt. Im Haus im Moos wurden nun die Ergebnisse der von Leader geförderten „Machbarkeitsstudie CO 2 regio“ vorgestellt, auf deren Grundlage das Klimabüro CO 2 -regio gegründet wird. Entstanden ist eine ausführliche Dokumentation zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in der Region, die durch Zertifikate finanziert werden können. Landwirte sollen mittels CO 2 -Zertifikaten in der Umstellung auf moorschonende Bewirtschaftung unterstützt werden.

Die Machbarkeitsstudie entstand in Kooperation mit Prof. Matthias Drösler und Ella Papp von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Fazit: „CO 2 -Zertifikate aus Moorschutzprojekten sind sinnvoll und umsetzbar. Aufforstungen sehen wir als zweitattraktivste Variante im Landnutzungsbereich. Und die Pflanzenkohle ist auch aus fachlichen Gründen sehr gut geeignet“, erläuterte Ella Papp. Und sie sagte: „Nur moorschonende Landbewirtschaftung hat Zukunft.“ Zertifikate sollen eines von mehreren Instrumenten sein, um moorgerechte Bewirtschaftung in die Fläche zu bringen. „Es gibt aber keine Standardlösung, es gibt kein Moorschutzprogramm, das für alle Flächen geeignet ist“, gab Papp zu bedenken. Zertifikate seien „ein Nischeninstrument“, das zu mehr Klimaschutz beitragen könne. Für die Region bedeute die Studie: Neben der Schaffung eines Angebots wurden vor allem auch verschiedene Akteure zusammengebracht. „Man könnte das Ganze in Schwung bringen – wenn man sich an die Regeln hält, die die fachliche Einhaltung gewährleisten“, so Papps Resümee. Die Möglichkeiten von Pyrolyseanlagen und den klimaschonenden Einsatz von Pflanzenkohle hatte zuvor Leonhard Wobbe, der das Teilprojekt bei Prolignis Energie Consulting leitete, näher erläutert.

