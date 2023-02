Kreativer Unterricht: Karlshulder Schüler bereiten sich auf den Beruf vor

An der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld lassen die Zehntklässler im Beisein ihrer Familien bei einem Projekttag ihren Ideen am Computer freien Lauf.

Für die Schülerinnen und Schüler an der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld gab es am Valentinstag eine besondere Unterrichtsstunde. Im Rahmen des berufsorientierenden Wahlpflichtfachs Wirtschaft und Kommunikation schlüpften die Jugendlichen in die Rolle eines Lehrers. Lehrerin Julia Rusinger hatte zudem die Familienmitglieder eingeladen, um gemeinsam am PC zu gestalten. Die Schüler hatten sichtlich Spaß, waren begeistert und zugleich wurden sie auch auf das bevorstehende Berufsleben vorbereitet.

Beim Entwerfen von Schlüsselanhängern, Magneten, Rätseln und einer Fastenzeit-Challenge haben die Schülerinnen und Schüler bereits erworbenes Wissen und Können (WiK) aus dem berufsorientierenden Wahlpflichtfach mit viel Kreativität an ihre Eltern, Geschwister oder Großeltern freudig weitergegeben. Der besonders gute Bezug der Jugendlichen zu ihrem Elternhaus kam während des Schuljahres bei gemeinsamen Gesprächen immer wieder zum Ausdruck, was Lehrerin Rusinger und ihre Schützlinge zu diesem Projekt animierte. Ein besonderes Kompliment sprach die Pädagogin ihrer Lerngruppe für das tolle Miteinander aus und lobte die große Lern- und Einsatzbereitschaft in allen Unterrichtsstunden.

Schüler der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld bereiten sich mit Wahlfach aufs Berufsleben vor

Und auch die Schüler waren begeistert. So sagte Schülersprecherin Marina Grabrucker, dass ihr der Unterricht in WiK besonders viel Spaß mache, "weil es gewünscht und erlaubt ist, eigene Ideen einzubringen". Zudem könne sie die neuen Erkenntnisse und erlernten Inhalte für das Leben brauchen. Hanna Kühnel gefiel besonders, dass sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen könne und das projektorientierte Arbeiten sowie die verschiedene Projekte ihr viel Spaß bereiteten. Das harmonische Miteinander im Unterricht hob Tim Dohnal hervor. (AZ)