Karlshuld

vor 32 Min.

Kulturhistorischer Verein Donaumoos erhält ein Sammelsurium aus alten Zeiten

Plus Reinhold Dilg aus Karlshuld hat über viele Jahrzehnte hinweg gesammelt, was andere wegwerfen wollten. Jetzt hat er seinen Fundus dem Kulturhistorischen Verein Donaumoos geschenkt.

Von Andrea Hammerl

In der Familie Dilg hat die Leidenschaft für historische Gerätschaften Tradition. Schon Reinhold Dilgs Vater Friedrich war von 1981 bis 1985 Zeugwart des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos. Der Sohn brachte es auf 24 Jahre als Zeugwart, sechs Jahre lang fungierte er als stellvertretender Vereinsvorsitzender. Reinhold Dilg gehört zu den letzten noch lebenden Gründungsmitgliedern und hat über Jahrzehnte eifrig gesammelt, was andere wegwerfen wollten. Zudem stellte er dem Verein seine Scheune als Depot für größere landwirtschaftliche Exponate zur Verfügung. Viele seiner eigenen Sammlerstücke sind schon seit Längerem als Leihgaben im Freilichtmuseum oder vereinseigenen Depot zu finden. Jetzt hat der 81-Jährige seine Leihgaben in eine Schenkung übergeführt.

