Landschaftspflegeverband: Karlshuld lehnt Beitritt ab

Karlshuld wird einem Landschaftspflegeverband im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht zustimmen. Warum der Gemeinderat keinen Sinn darin sieht.

Die Donaumoosgemeinde Karlshuld wird einem Landschaftspflegeverband (LPV) im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht beitreten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Das Gremium beschäftigte sich bereits im März mit dem Thema, vertagte aber eine Entscheidung, da man noch mal in den Fraktionen darüber sprechen wollte.

Seit Wochen ist Landrat Peter von der Grün gemeinsam mit Siegfried Geißler, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt, in den Kommunen unterwegs, um kräftig für den Landschaftspflegeverband zu werben – allerdings mit mäßigem Erfolg, zumindest was den Norden des Landkreises betrifft. Während Weichering und Königsmoos noch zögern, gab es von Burgheim, Rohrendfels und Rennertshofen bereits eine Absage. Nun reiht sich auch die Donaumoosgemeinde ein.

Karlshuld lehnt Beitritt zum Landschaftspflegeverband im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ab

„Wir sehen keinen Bedarf, beizutreten“, sagte FW-Fraktionssprecherin Bianca Glöckl. Man sei in den Donaumooszweckverband eingebunden und habe generell in Karlshuld zu wenig Flächen, damit es sich lohnen würde, auch in finanzieller Hinsicht. „Ich schließe mich an, jetzt hat es keinen Sinn und Zweck, vielleicht später einmal“, so DUK-Sprecher Wolfgang Tarnick. Auch Dritter Bürgermeister Klaus Scherm (CSU) sieht keinen Nutzen im Beitritt zu einem LPV. „Wir haben nur kleine Flächen im Maurerstraßl und im Gewerbegebiet.“ Zudem würde die Pflegemaßnahmen lediglich vergeben werden, „und das ist so, wie es abgerechnet werden soll, nicht darstellbar“.

Staatssekretär und FW-Gemeinderat Roland Weigert kritisierte, dass die Finanzierung und generell die Kostenaufstellung zu vage und undurchsichtig seien. „Gibt es zum LPV einen Planungshaushalt? Wann fällt die staatliche Förderung weg? Welchen Nutzen haben wir und wie sieht es mit einer langfristigen Erfolgsrelevanz aus?“ Solange all das nicht geklärt ist, wäre die Entscheidung für einen Beitritt „ein Blindflug“, so Weigert.