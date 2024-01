Karlshuld

17:30 Uhr

Mit neuem Pächter: Die Klosterwirtschaft in Karlshuld öffnet wieder

Im Oktober gingen in der Klosterwirtschaft in Karlshuld die Lichter aus. Doch bald gehen sie wieder an, denn ein neuer Pächter für die Traditionsgaststätte ist gefunden.

Von Katrin Kretzmann

Im Oktober vergangenen Jahres löste eine Nachricht in den Sozialen Medien großes Bedauern bei den Karlshuldern aus. So verkündete der damalige Wirt Jürgen Meier nach fünf Jahren das Aus der Klosterwirtschaft. Doch jetzt, knapp drei Monate später, gibt es frohe Kunde: Die Traditionsgaststätte im Herzen der Donaumoosgemeinde öffnet bald wieder, ein neuer Pächter ist gefunden. Wer er ist, was er vorhat und wann große Wiedereröffnung gefeiert wird.

Steigende Einkaufs- und Energiepreise sowie Coronahilfen in Höhe von 22.000 Euro, die er zurückzahlen müsse, hätten das Ende besiegelt, schrieb Jürgen Meier damals in seinem Post. Das Bedauern war groß, neben der Kundschaft auch beim Rathauschef. „Das ist sehr schade für Karlshuld, denn die Klosterwirtschaft unter Jürgen Meier war eine kulinarische Bereicherung für unsere Gemeinde“, sagte Bürgermeister Michael Lederer nach der Verkündung der Schließung. Dank der Teilnahme an der Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“ war die Gaststätte mit ihrer gut bayerisch-bürgerlicher Küche und internationalem Einschlag weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, ohne Reservierung war oft kein Platz zu bekommen. Doch die finanzielle Belastung überwog und seither blieb es dunkel in den Räumen - bis jetzt.

