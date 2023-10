Mit Waffe bedroht? In Karlshuld eskaliert ein Streit in der Autowerkstatt

Weil ein Kunde in der Werkstatt nicht zufrieden ist, eskaliert in Karlshuld ein Streit. Die Polizei umstellt das Gebäude, denn der Mann soll eine Waffe haben.

Eine angebliche Bedrohungslage mit einer Schusswaffe entpuppte sich Montagvormittag, 23. Oktober, in Karlshuld als Streitigkeit mit einer Handyaufnahme. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Gegen 10.25 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass auf einem Werkstattgelände an der Hauptstraße ein Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Der Tatverdächtige habe dann die Person in eine Werkstatt gedrängt.

Nachdem das Gelände durch die Polizei umstellt wurde, konnte der vermeintliche Täter beim Verlassen der Werkstatt angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein 30-jähriger Mann aus Ingolstadt mit der Reparatur seines Wagens in der dortigen Werkstatt nicht zufrieden und stellte den 31-jährigen Inhaber der Werkstatt aus Ingolstadt zur Rede.

In Karlshuld eskaliert ein Streit in einer Autowerkstatt

Das Gespräch eskalierte in einen lautstarken Streit, bei dem der 30-Jährige sein Handy zur Hand nahm und den 31-Jährigen filmte. Zu einer tatsächlichen Bedrohung mit einer Schusswaffe kam es nie. Verletzt wurde niemand. Die Männer wurden nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen. (AZ)