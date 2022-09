Moritz Knöferl aus Karlshuld überzeugt mit Idee bei Aktionswoche in Brüssel

Moritz Knöferl punktet mit einer innovativen Idee bei der Youth Week der Europäischen Volkspartei in Brüssel. Mit welchem Vorhaben der engagierte Karlshulder das Rennen machte.

Die Liste des politischen Engagements von Moritz Knöferl aus Karlshuld ist lang: Er ist Kreisvorsitzender der Jungen Union Neuburg-Schrobenhausen, Mitglied im Bezirksausschuss für Oberbayern und Vize-Vorsitzender der JU in seiner Heimatgemeinde. Auf Einladung von Europaabgeordneter Angelika Niebler war der junge Mann aus dem Donaumoos nun zu Gast bei der Youth Week der Europäischen Volkspartei in Brüssel – und holte den ersten Platz bei der sogenannten Youth Week, einer Aktion, bei der es darum geht, „der Jugend nicht nur eine Austauschmöglichkeit, sondern vor allem Einfluss zu gebe“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bei dem Event kamen rund 450 junge politisch interessierte Menschen aus der ganzen Europäischen Union für vier Tage zusammen, um über ihre Ideen für die Zukunft Europas zu sprechen und den Reden von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und dem EVP- Partei- und Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber zuzuhören. Neben Knöferl waren auch Lena Hufnagel und Philipp Götz aus Oberbayern der Einladung Nieblers gefolgt.

Moritz Knöferl aus Karlshuld gewinnt mit Idee bei Youth Week in Brüssel

In Workshops zu aktuellen Fragen wie etwa Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Entwicklung sowie Demokratie im 21. Jahrhundert bekamen die Teilnehmer zuerst fachliche Infos. Im Anschluss daran wurden in internationalen Teams eigenständig Problemlösungen erarbeitet. Nach mehreren Abstimmungsrunden sowie einem finalen Pitch im Hemicycle, dem Plenarsaal des Parlaments, konnte sich schließlich die Idee des Teams um Knöferl „Let’s grow our packaging“ durchsetzen, die die Reduzierung von Verpackungsmüll durch biologisch abbaubare Verpackungen bewirken soll. Dabei soll die gemeinsame Agrarpolitik der EU um ein Förderprogramm zum Anbau dafür geeigneter Ressourcen (etwa aus Elefantengras, Hanf, Pilze und Stroh) erweitert werden. Davon profitieren vor allem Landwirte, die diese Ressourcen in ihrer Fruchtfolge, etwa als Zwischenfrucht, anbauen. Gleichzeitig soll auf die Entstehung eines Marktes hingewirkt werden, indem der verbindliche Anteil dieser Stoffe in Verpackungsmaterialien sukzessive gesteigert wird. Die Idee wird vom Gewinnerteam im Dezember dem Fraktionsvorstand der Europäischen Volkspartei bei einer Tagung in Wien noch einmal ausführlich vorgestellt.

Reduzierung von Verpackungsmüll: Moritz Knöferl überzeugt mit Idee bei Aktionswoche der Europäischen Volkspartei

Moritz Knöferl, der Doktorand im Umweltrecht ist, ist von seiner Idee überzeugt: „Wir können gleichzeitig etwas für den Naturschutz und die Landwirte bewirken. Beide gehören untrennbar zusammen, leistet unsere Landwirtschaft doch unersetzbare Landschaftspflege.“ (AZ)