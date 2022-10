Nach ruhigen Monaten: Karlshulder Blaskapelle will wieder durchstarten

Plus Florian Smid bleibt Vorsitzender und der Verein hat Zuwachs bekommen. Bei der Jahresversammlung blicken die Musiker auf pandemiebedingt ruhige Monate zurück. Das soll sich wieder ändern.

Die wichtigste Aufgabe für Dirigent und Vorstand der Karlshulder Blaskapelle ist es, „die Blaskapelle musikalisch wieder auf einen Stand wie vor der Corona-Pandemie zu bringen“, betonte Dirigent Christian Mattes auf der Jahresversammlung. Unterstützt wird er dabei von dem jungen Vorstand, der sich komplett wieder zur Wahl stellte und einstimmig von den 17 stimmberechtigten Anwesenden bestätigt wurde.