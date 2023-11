Neuburger prallt nach einem Überholmanöver gegen einen Baum

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstag bei Karlshuld ereignet. Nach einen Überhomanöver kurz vor Nazibühl war ein 58-Jähriger gegen einen Baum geprallt.

Ein 58-jähriger Neuburger war am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2043 von der B16 kommend in Richtung Karlshuld unterwegs. Dabei überholte er ein anderes Auto, verlor laut Polizei allerdings beim Einscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Daraufhin prallte er mit seinem Auto frontal gegen einen Baum.

Der Autofahrer aus Neuburg wurde bei dem Unfall schwer verletzt

Der Neuburger wurde schwer verletzt und kam ins Klinikum Ingolstadt. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Am Einsatz waren die Feuerwehren aus Karlshuld, Untermaxfeld, Obermaxfeld und Grasheim beteiligt. (AZ)