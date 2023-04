Karlshuld

Neues Baugebiet in Karlshuld: So könnte die Energieversorgung aussehen

Das Baugebiet "Bürgermeister-Seitle-Straße" in Karlshuld soll energieeffizient und ressourcenschonend geplant werden.

Plus Energieeffizient soll die Bürgermeister-Seitle-Straße in Karlshuld gestaltet werden. Der Gemeinderat bekam nun Optionen präsentiert. Details sorgten für Stirnrunzeln.

Von Andrea Hammerl

Das neue Baugebiet "Bürgermeister-Seitle-Straße" in Karlshuld soll möglichst ökologisch gestaltet werden. Dazu hatte der Gemeinderat eine Potenzialanalyse zur energieeffizienten und ressourcenschonenden Energieversorgung des Neubaugebietes für circa 10.200 Euro in Auftrag gegeben. Verpflichtende Photovoltaikanlagen auf dem Dach und ein Wärmenetz für zentrale Wärmeversorgung, gekoppelt mit dem Verbot von (Kachel-)Öfen – das waren die wesentlichen Optionen, die darin untersucht wurden. Entschieden hat sich der Gemeinderat noch nicht, ob er die zentrale Wärmeversorgung weiterverfolgen wird oder nicht. Bürgermeister Michael Lederer will die Ergebnisse der Potenzialanalyse, die Tobias Berg, Projektleiter Energietechnik beim Institut für Energietechnik IfE GmbH, Amberg, vorstellte, erst ein wenig sacken lassen.

Ein Beschluss soll zwar erst in einer der nächsten Sitzungen fallen. Eine erste Tendenz zeichnete sich in den Kommentaren der Gemeinderäte allerdings bereits ab. "Bei PV-Anlagen auf dem Dach sind wir uns wohl einig, die sollten wir vorgeben, das ist eine wirtschaftliche Variante für alle", meinte Lederer. "Aber einen Betreiber für ein Nahwärmenetz zu finden, damit werden wir uns wohl harttun." Denn die sogenannte Wärmebelegungsdichte liegt, wie Berg erläuterte, bei 240 Kilowattstunden pro Trassenmeter und Jahr (kWh/Tm*a).

