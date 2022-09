Neues Orchester: Drei Blaskapellen schließen sich beim Nachwuchs zusammen

Plus Die Blaskapellen aus Adelshausen, Karlshuld und Königsmoos schließen sich beim Nachwuchs zusammen und gründen ein gemeinsames Jugendblasorchester. Der erste Auftritt steht kurz bevor.

Gemeinsam geht vieles besser. Das haben sich auch die drei Blaskapellen aus Adelshausen, Karlshuld und Königsmoos gesagt und ein gemeinsames Nachwuchsorchester gegründet. Mit 18 Jungmusikern im Alter von zwölf bis 17 Jahren ist das Jugendblasorchester Donaumooser Land kürzlich unter Leitung von Hilde Kriener von der Königsmooser Musi und Sepp Hartl, Dirigent der Adelshauser Musikanten, gestartet. Bei der zweiten Probe sind je drei Trompeten und Klarinetten, zwei Querflöten, eine Posaune, Tuba und zwei Tenorhörner anwesend – jeweils natürlich mit ihren Besitzern. Hinzu kommen noch ein Schlagzeuger, einige weitere Klarinettisten und ein Trompeter, zählen Michaela Knöferl, die Nachwuchsbeauftragte die Karlshulder Blaskapelle, und Hans Schiele, Dirigent der Königsmooser Musi, auf.