Karlshuld

18:00 Uhr

Neujahrsempfang mit nachdenklichen Tönen: Karlshuld begrüßt 2024

Langsame Reihe, schnelle Reihe und Salut schossen sieben Böllerschützen, unterstützt von zwei Kanonieren an Standböller und Kanone vorm Karlshulder Rathaus, die musikalische Begleitung kam von der Blaskapelle unter Leitung von Christian Mattes.

Plus Böllerschützen und Blaskapelle begrüßen in Karlshuld das neue Jahr. Beim Empfang im Feuerwehrhaus mischen sich auch nachdenkliche Töne in die Ansprachen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Vor dem Rathaus ließen es die Karlshulder und Neuschwetzinger Böllerschützen wie gewohnt krachen, die Blaskapelle begrüßte das neue Jahr zünftig mit traditioneller Blasmusik. Beim anschließenden Empfang im Feuerwehrhaus mischten sich jedoch auch nachdenkliche Töne in die Ansprachen.

„Wir schauen dankbar, aber auch mit etwas mulmigen Gefühlen auf das alte Jahr zurück“, sagte Zweiter Bürgermeister Werner Hecht, so mancher mache sich Sorgen. Kriege, Krisen, Katastrophen, vom Ukraine-Krieg über den Terrorangriff der Hamas auf Israel, der den nächsten Krieg im Nahen Osten auslöste, bis zu Erdbeben und Hochwasser – das alles „zeigt, dass unsere gewohnte Welt aus den Fugen gerät“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen