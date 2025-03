Nino de Angelo übergibt seine Corvette

650 Kilometer weit sind Andreas Dechering und seine Tochter Celine gefahren, um Nino de Angelos Corvette mit dem Kennzeichen ND-A in Empfang zu nehmen. Ein Landkreis-Bewohner hatte sie zugelassen und dann an den Sänger verkauft. Gut drei Jahre ist der Schlagerstar das Auto gefahren - seit dem Dreh des Musikvideos zu seinem Comeback-Hit „Gesegnet und verflucht“ im Jahr 2021, in dem der Oldtimer kurz vorkommt. Die Übergabe der Corvette C3 fand Sonntagmittag in Karlshuld statt. Nino de Angelo reiste dafür extra aus seinem Wohnort im Allgäu ins Donaumoos und speiste mit den Käufern in der Klosterwirtschaft.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Chevrolet Corvette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nino de Angelo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis