Karlshuld treibt die Erneuerung der Dorfmitte voran

Karlshuld soll schöner werden, also die Dorfmitte, um genau zu sein. Mit dem Kulturverein Karlshuld gibt es bereits einen Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich zum Ziel gemacht haben, mit verschiedenen Veranstaltungen Leben in das Areal um Moorversuchsgut, Theresienbau und Volksfestplatz zu bringen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat nun, wie man die optische Neugestaltung der Dorfmitte angehen will, und zwar mithilfe eines Wettbewerbs unter Landschaftsarchitekten und Stadtplanern.

