Polizei setzt beim Donaumoos-Volksfest Karlshuld Videoüberwachung ein

Am 24. April startet das Donaumoos-Volkfest in Karlshuld. Die Polizei setzt für mehr Sicherheit wieder auf Videoüberwachung.

Die Polizeiinspektion Neuburg setzt auch in diesem Jahr beim Karlshulder Donaumoos-Volksfest auf den Einsatz von Videoüberwachung. In der Zeit vom 24. bis 28. April findet wieder das traditionelle Donaumoos-Volksfest in Karlshuld statt. Wie bei allen größeren Veranstaltungen sind die Behörden auch bei dieser Veranstaltung gehalten, bereits bestehende Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Aus diesem Grund wurde bereits in den vergangenen Jahren durch die Polizei Neuburg in Abstimmung mit der Gemeinde Karlshuld eine Videoüberwachung auf dem Festgelände installiert. Im Bereich um das Volksfest hat die Gemeinde zudem Alkoholverbot verhängt.

36 Bilder So ist das Donaumoos-Volksfest in Karlshuld gestartet Foto: Andrea Hammerl

Wie bereits im vergangenen Jahr praktiziert, wird auch heuer wieder eine Videoüberwachung installiert sein, die Bilder von neuralgischen Punkten direkt vom Veranstaltungsgelände zur Polizei überträgt, teilt die Polizeiinspektion Neuburg mit. Durch diese und weitere Maßnahmen konnte die Zahl der Körperverletzungsdelikte im vergangenen Jahr nahezu halbiert werden, so die Einschätzung der Polizei.

Darüber hinaus wird die Polizei mit verstärkter Präsenz auf und im Umfeld des Festgeländes präsent sein. "Im Zusammenwirken mit der Kommune werden konsequente Betretungsverbote gegen Personen ausgesprochen, die sicherheitsrelevant in Erscheinung treten", so Polizeirat Heinz Rindlbacher, Chef der Neuburger Polizei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch