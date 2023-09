Polizei-Spezialeinheit nimmt bewaffneten 72-Jährigen fest

Ein 72-jähriger Mann, der sich nach Polizeiangaben offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte in Karlshuld gedroht, sich selbst und Familienangehörige zu verletzen.

In einem Einfamilienhaus in Karlshuld ist es heute Nachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 72-Jähriger soeben damit gedroht habe, sich selbst und Familienangehörige mit einer Schusswaffe zu verletzen. Als Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Neuburg a. d. Donau an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, befand sich der Mann nach Angaben der Polizei alleine mit der Waffe in einem Zimmer in dem Einfamilienhaus.

Der Bereich um das Haus wurde daraufhin abgesperrt. Laut Polizei wurden Vorkehrungen für Verhandlungen und einen eventuellen Zugriff getroffen. Gegen 17 Uhr wurde der 72-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, durch eine Spezialeinheit der Polizei vorläufig festgenommen. Eine Schusswaffe wurde gesichert.

Im Anschluss wurde der Mann polizeilich in eine Klinik eingewiesen.