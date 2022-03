Radfahrerin ohne Helm stürzt in Karlshuld und verletzt sich

In Karlshuld ist eine 42-Jährige vom Fahrrad gestürzt. Sie trug keinen Helm und verletzte sich am Kopf. Noch dazu hatte sie getrunken.

Frau stürzt in Karlshuld vom Rad und verletzt sich am Kopf

Wie die Polizei berichtet, war die Frau aus dem Gemeindebereich Karlshuld mit ihrem Rad in der Ingolstädter Straße in Karlshuld unterwegs. Dabei kam die Dame alleinbeteiligt vom dortigen Fahrradweg ab und stürzte. Als die Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab zwei Promille, weshalb sich die 42-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Die Frau erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nr)