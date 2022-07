Rotkreuzler mit Leib und Seele: Alwin Raupach ist tot

Die Bereitschaft Karlshuld und der gesamte BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen trauern nicht nur um ein Gründungs- und Ehrenmitglied, sondern auch um einen Freund.

Große Trauer beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen: Alwin Raupach, Gründungsmitglied der Bereitschaft in Karlshuld und langjähriger Ausbilder, ist im Alter von 98 Jahren gestorben, wie der Verband mitteilt.

Es gibt Menschen, die eine Gemeinschaft durch ihre Anwesenheit und ihren Einsatz derart bereichern, dass man sich ihnen schon bei der ersten Begegnung verbunden fühlt. Die sich mit Witz, Charme, Lebensklugheit, einer schier unerschöpflichen Quelle an Kraft und Herzblut, großer Bescheidenheit, Treue und Kameradschaft einbringen. Menschen, die dazu beitragen, dass die gemeinsame Unternehmung ein festes Fundament erhält.

Rotkreuz-Urgestein: Alwin Raupach ist tot

Das und noch viel mehr war Alwin Raupach für „seine“ Bereitschaft Karlshuld und den gesamten BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. 55 Jahre Mitglied beim Roten Kreuz, Gründungsmitglied in der Bereitschaft Karlshuld, die 2017 ihr 50. Bestehen feiern konnte, ausgezeichnetes Ehrenmitglied – hinter diesen Daten lässt sich nur erahnen, welche Lebensleistung Raupach dem Kreisverband hat zuteilwerden lassen.

Unermüdlich im Einsatz – eine solche Einstellung ist heute selten geworden. Und das war auch schon vor fast 55 Jahren so. Was dahintersteht, klingt in den Worten an, die der damalige Bereitschaftsleiter Hubert Hammerer zur 25-Jahr-Feier der Bereitschaft Karlshuld gewählt hat: „Wenn man so zurückblickt, glaube ich, dass man sich die Gemeinde Karlshuld ohne ihr Rotes Kreuz gar nicht mehr vorstellen kann.“

BRK-Bereitschaft Karlshuld: Gründungs- und Ehrenmitglied Alwin Raupach im Alter von 98 Jahren gestorben

Alwin Raupach stammte aus Berlin und war gelernter Maurer. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er in amerikanische Kriegsgefangenschaft und fand schließlich in Karlshuld, wo er sich in ganz vielfältiger Weise in die neu gegründete Bereitschaft einbrachte – und wo er seiner große Liebe Maria begegnete, die er 1947 heiratete. 17 Jahre war er Leiter der Bereitschaft Karlshuld, 25 Jahre Ausbilder bei Erste-Hilfe-Kursen in der Karlshulder Schule, 24 Jahre Übungsleiter der Seniorengymnastik und bis 2019 Helfer bei Blutspendeterminen.

Zu seinen Aktivitäten im Dienst am Nächsten gehörten auch Sanitätseinsätze bei kirchlichen Anlässen. Ob Firmung, Erstkommunion oder Fronleichnam – Alwin Raupach war dabei. Als rühriges Mitglied des Seniorenkreises Karlshuld akquirierte er bei vielen Gelegenheiten neue Mitturnerinnen und Mitturner für seine Seniorengymnastik. Raupach galt und gilt daher als „Gesicht des Roten Kreuzes in Karlshuld“. Besonders gerne tat er beim traditionellen „Politischen Aschermittwoch“ Dienst – und lernte dort, so erinnert sich sein Freund Hubert Hammerer mit einem Schmunzeln, den einen oder anderen Politprofi kennen.

BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen trauert um Alwin Raupach

Im Großen wie im Kleinen brachte sich Alwin Raupach mit Leib und Seele ein. Was ihn neben all seinen menschlichen und kameradschaftlichen Qualitäten auszeichnete, waren eine große Kompetenz in allen Rotkreuz-Angelegenheiten der Bereitschaft, eine akribische Planung und eine unverbrüchliche Zuverlässigkeit. Ob San-Dienste, Mittelbeschaffung oder Haustürsammlung – Raupach war sich für keinen Handgriff und kein Gespräch zu schade. Er war der Kopf der Organisation, hatte alles im Griff und mühelos alle Abläufe und Einsätze durchgeplant. „Was könnte passieren?“ – wer solche Überlegungen anstellt, hat immer auch einen Plan B in der Tasche. Kam der zum Einsatz, lief auch hier alles wie am Schnürchen. „Fehler und Alwin – das passt einfach nicht zusammen“, erinnert sich Hubert Hammerer rückblickend. Bis zum Beginn der Pandemie war er bei allen Dienstabenden anwesend.

Alwin Raupach hat mit seinem großen Engagement, seiner Kameradschaft und seiner Kompetenz die Entwicklung des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen mitgeprägt. Neben dem großen Verlust steht die Dankbarkeit für sein Wirken.

Zum großen Bedauern aller haben Alwin und Maria Raupach ihre Kronjuwelen-Hochzeit, das 75. Ehejubiläum, um nur zehn Tage nicht gemeinsam begehen dürfen. Das Mitgefühl der BRK-Familie gilt der Familie mit den Söhnen Alwin, Alfred und Günther und allen Angehörigen. (AZ)