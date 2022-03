Karlshuld

25.03.2022

SB-Hofladen Teil 5: Dominik Martin aus Karlshuld

Diese Eierhütte steht bei Dominik Martin in der Augsburger Straße, Karlshuld. Eine weitere betreibt er in der Unteren Achstraße.

Plus Der Karlshulder hat ein Verkaufshäuschen zur Selbstbedienung in der Augsburger Straße und ein weiteres in der Unteren Achstraße.

Von Laura Gastl

Rund 170 Freiland-Hühner im Karlshulder Ortsteil Grasheim legen die Eier, die Dominik Martin in seinen Eierhütten verkauft. Daneben gibt es in den Häuschen auch Honig vom Nachbarn der Martins, Kartoffeln und Nudeln. Letztere werden bei Thomas Dinkel in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) aus den Eiern vom Martinshof hergestellt.

