Schulfassade in Karlshuld beschmiert

Unbekannte beschmieren die Schule in Karlshuld. Unter den Schmierereien sollen auch verfassungswidriger Zeichen sein. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte Täter haben das Schulgebäude in Karlshuld mit Farbe beschmiert. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seien die Unbekannten am Werk gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mit Farbe besprühten sie die Schulfassade in der Schulstraße. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 2000 Euro. Unter den Schmierereien sollen auch verfassungswidriger Zeichen seien. Die Polizeiinspektion Neuburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08431/ 6711-0 entgegen. (AZ)