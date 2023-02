Seit 2021 gibt es den Partnerschaftsverein Karshuld: Das hat er erreicht

Plus Knapp eineinhalb Jahre nach der Gründung des Partnerschaftsvereins Karlshuld ziehen die Mitglieder eine erste Bilanz - und die ist mehr als abwechslungs- sowie erfolgreich.

Eine Vereinsgründung zieht jede Menge Arbeit nach sich. Davon kann der im Juli 2021 gewählte Vorstand des neu gegründeten Partnerschaftsvereins Karlshuld ein Lied singen. Zunächst musste die Satzung geändert werden, um den Status der Gemeinnützigkeit zu erreichen, rekapitulierte Vorsitzender Lothar Schmeißer auf der Jahresversammlung. „Dann kamen der Notar, das Amtsgericht, das Finanzamt, der Zoll und das Transparenzregister, alles Ämter, mit denen ich größtenteils noch nie zu tun hatte“, berichtete er. Doch schließlich sei es – nicht zuletzt dank der Unterstützung durch seine Vorstandskollegen, aber auch die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter in den einzelnen Ämtern - gelungen, „unseren Verein auf sichere, nachhaltige Füße zu stellen“.