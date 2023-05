Karlshuld

12:00 Uhr

Sicher auf dem E-Bike unterwegs: Sicherheitstraining in Karlshuld

Franz Sailer und Walter Edler von der Kreisverkehrswacht Neuburg boten in Karlshuld ein Pedelec-Fahrsicherheitstraining an, organisiert vom Karlshulder Seniorenrat.

Plus Ein Großteil aller Radunfälle wird von Fahrradfahrern selbst verursacht. Der Seniorenrat Karlshuld hat deshalb ein Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrer organisiert.

Von Andrea Hammerl

Richtig anfahren, Bremsen, sicheres Abbiegen, Slalom fahren, einem Hindernis ausweichen, gezielte Gefahrbremsung, durch eine schmale Gasse fahren, Achter drehen und im Kreisverkehr sicher dem Entgegenkommenden ausweichen – das waren im Wesentlichen die Aufgaben, die Franz Sailer und Walter Edler von der Kreisverkehrswacht Neuburg den 18 Teilnehmenden des Pedelec-Trainings auf dem Karlshulder Volksfestplatz stellten. Was so einfach klingt, hat in der Praxis seine Tücken, und so bildeten sich schnell zwei Gruppen – eine etwas sportlichere und eine, die es etwas langsamer angehen ließ. So baute Sailer zum Beispiel eine etwas breitere Gasse aus den flachen, problemlos zu überfahrenden Hütchen. Edler verlangte seinen Leuten etwas mehr ab.

Begonnen hatte das Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrer ab 50 Jahren, das der Seniorenrat Karlshuld organisiert hatte, mit einer knappen Stunde Theorie. Ideengeber war Bürgermeister Michael Lederer, der bei der Kreisverkehrswacht von der Möglichkeit erfahren hatte. Er nahm an der Theoriestunde teil und schaute auch beim Training vorbei. Sailer, im Hauptberuf Polizeihauptkommissar und Verkehrssachbearbeiter der Polizeiinspektion Neuburg, berichtete, dass die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, aktuell bei etwa 15 Prozent liege, allerdings mit steigender Tendenz. Nachdenklich stimme, dass 72 Prozent der Unfälle vom Radfahrer selbst verursacht werden – ein guter Grund, mit den Radfahrern einzusetzen.

