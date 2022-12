Sie wollen mehr Gehör: Landwirte im Donaumoos schließen sich zusammen

Plus Im Zuge der Donaumoos-Entwicklung fühlen sich die Landwirte nicht ausreichend integriert. Ein Zusammenschluss soll das nun ändern. Was dahintersteckt.

Seit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor zwei Jahren ganz groß verkündete, dass die Erhaltung des Donaumooses nun zur Chefsache wird und der Freistaat 200 Millionen Euro dafür investiert, polarisiert das Thema. Während der Donaumoos-Zweckverband gemeinsam mit dem Donaumoos-Team eifrig an der Umsetzung des von der Staatsregierung vorgegebenen Konzepts arbeitet, herrscht bei den meisten Landwirten noch Skepsis. Doch gerade sie spielen eine essenzielle Rolle bei der Renaturierung von Süddeutschlands größtem Niedermoor – aber sie fühlen sich nicht genug gehört. Das ist den Kreisräten Werner Hecht und Norbert Ziegler – beide Landwirte – über all die Monate immer wieder aufgefallen und brachte sie auf die Idee, eine Interessengemeinschaft (IG) zu gründen: "Unser Donaumoos".