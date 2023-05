Karlshuld

14:49 Uhr

Skatenight: Karlshulder rollen wieder durch die Straßen

Rund 150 aktive Teilnehmer verzeichnete die AOK-Skatenight in Karlshuld. Mit Inlinern, Fahrrädern, Laufrädern und Kinderwagen ging es auf eine zwölf Kilometer lange Strecke.

Plus 150 Skater, Rad- und Laufradfahrer schafften zwölf Kilometer in knapp 1,5 Stunden. Was bei der After-Skate-Party auf dem Volksfestplatz geboten war.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Ein veritables Revival hat die Karlshulder AOK-Skatenight am Wochenende nach fünfjähriger Pause gefeiert. Mit rund 150 Teilnehmern war zwar noch deutlich Luft nach oben – zuletzt waren es zwischen 400 und 500 gewesen – doch Florian Mayer, Abteilungsleiter Ski des SV Karlshuld, zeigte sich "sehr zufrieden", zumal sich zur anschließenden After-Skate-Party mit Musik auf dem Volksfestplatz noch einmal mindestens 100 weitere Personen einfanden, um in gemütlicher Runde etwas zu trinken oder sich aus dem Essensangebot der beiden Foodtrucks zu verköstigen.

Zuerst aber stand der Sport im Mittelpunkt. Zum Warm-up waren Pylonen und Slalomstangen aufgebaut, die überwiegend von jüngeren Teilnehmern genutzt wurden. Pünktlich war die Polizeiinspektion Neuburg mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort, um die Verkehrssicherung zu übernehmen. Eine Premiere, denn bislang hatten die Karlshulder Feuerwehren diese Aufgabe wahrgenommen, jedoch waren sowohl die Karlshulder als auch die Grasheimer Kameraden auf anderen Terminen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen