So läuft das Projekt des Karlshulder Fördervereins Tar kar Ada in Nigeria

Höhepunkt der Jahresversammlung des Fördervereins „Tar kar Ada - Bildung für Afrika“ war neben dem Sektempfang zu Pfarrer Paul Igbos 45. Geburtstag der Vortrag von Boniface Mabanza zum Thema „Quo vadis Afrika? Potenziale, Begehrlichkeiten und Zukunftsszenarien“. Mabanza zeigte auf, warum sich der Kontinent, der von den Rohstoffen her der reichste wäre, über großes Potenzial unterschiedlicher Energiequellen und genügend Humankapital verfügt, in gewaltiger Schieflage befindet.

Steuerhinterziehung, Kriminalität und Korruption nationaler Regierungen und multinationaler Konzerne führten zu hohen Verlusten, wichtige Devisenreserven gingen verloren – insgesamt mehr Geld als an Entwicklungshilfe zuflösse. „Wenn es gelingen würde, die illegalen Abflüsse zu stoppen, könnte Afrika auf Zuwendungen verzichten“, sagte er. Der Binnenhandel müsse zudem gestärkt werden. Europa warf er Heuchelei vor, denn für Europa seien „Autokraten und korrupte Vereinigungen so lange gut, wie sie den eigenen Interessen dienen“. Hoffnung gebe es insofern, als die Zahl junger Menschen steige, die es satthätten, in potenziell reichen Ländern zu leben, wo die Menschen jedoch arm seien, weil die Eliten unheilvolle Allianzen aufrechterhalten. Mehr Bildung könne helfen, dass sich ein Mittelstand bilde, der sein Recht einfordere.

Fast 40.000 Euro hat Tar kar Ada für Bildung in Afrika im vergangenen Jahr gespendet – aus Mitgliederbeiträgen und Spenden sowie Zuschüssen von rund 10.000 Euro. Um diese Summen zu rekrutieren, war das Vorstandsteam sehr umtriebig. So hatte sich der Verein für die Schmitz-Stiftung beworben und wurde als eins von 110 Projekten ausgewählt. 25.000 Euro hatte Tar kar Ada für den Neubau eines Schulgebäudes mit fünf Klassenzimmern erhalten. „Wir mussten nur zusätzliche 25 Prozent selber beisteuern, das waren 6250 Euro“, berichtete Vize-Vorsitzender Martin Dittenhauser. „Und nach Abschluss mussten wir Nachweise vorlegen – das war eine abendfüllende Aufgabe für Patricia, Paul und mich."

Den Kassenbericht für die verhinderte Patricia Kohlhofer übernahm Dittenhauser anschließend an seinen Rechenschaftsbericht. Der Verein steht auf soliden Füßen, im Haushaltsplan sind für heuer knapp 28.000 Euro vorgesehen für den Bau eines weiteren Gebäudes für die Felix Makir Igbo Memorial Akademie in Naka in Nigeria für Verwaltung, Labor und Bibliothek sowie ein weiteres Klassenzimmer, die Umzäunung des Schulgeländes, den Aufbau des Sportgeländes und die Installation einer Photovoltaikanlage für nachhaltige Stromerzeugung. „Die Maßnahmen werden zum Teil bereits ausgeführt oder geplant, konkrete Kostenschätzungen liegen aber noch nicht vor“, erklärte Dittenhauser. Die Mitglieder genehmigten den Haushaltsplan, der auch vorsieht, dass Mittel für den Schulunterhalt und Patenschaften verwendet werden.

Beim Landgericht Ingolstadt war der Verein 2021 in die regionale Liste der gemeinnützigen Organisationen aufgenommen worden und könnte somit Geldbeträge erhalten, die vom Gericht als Strafen verhängt werden. „Das Problem ist, dass man vom Gericht auch ausgewählt werden muss“, sagte Dittenhauser, „leider war das bislang noch nicht der Fall“. Trotzdem hat er die Verlängerung beantragt.

Ebenfalls 2021 wurde die Website des Vereins in Angriff genommen, daran wird weitergearbeitet. Nachdem Tar kar Ada am virtuellen Netzwerktreffen „1000 Schulen für die Welt“ teilgenommen und Pfarrer Igbo das eigene Projekt vorgestellt hatte, wurde Tar kar Ada in die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ des Landkreises Donau-Ries aufgenommen, was dem Förderverein ermöglicht, damit zu werben.

Im Oktober fand ein Benefizkonzert mit vier ehemaligen Regensburger Domspatzen vor 100 Gästen statt, deren Spenden an den Verein gingen. Am vierten Adventssonntag erbrachte ein Konzert mit der Band Auszeit um Karl-Heinz Wendel vor rund 300 Konzertbesuchern 1382 Euro für Tar kar Ada. Zudem wurde eine Weihnachtskartenaktion gestartet, die auch heuer fortgeführt werden soll.

Pfarrer Paul Igbo zeigte Fotos und Videos der Schule in Nigeria, wo der Neubau mit fünf Klassenzimmern mit einem großen Fest und Bischofsbesuch eingeweiht wurde und die Mehrzweckhalle wieder für den ursprünglichen Zweck wie Gottesdienste, Seminare, Schulsport und andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Die Schule wird aktuell von 800 Schülern besucht, die von 40 Lehrern unterrichtet werden. „Wir haben Aufnahmestopp, sonst wären es noch mehr“, antwortete Igbo auf entsprechende Fragen. Das riesige Einzugsgebiet erstreckt sich auf Dörfer im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern, weshalb 300 Schüler im angeschlossenen Internat leben – vorgesehen waren ursprünglich 200 Plätze, auch hier wird es eng.