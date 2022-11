Karlshuld

vor 34 Min.

"Schaltzentrale" in Karlshuld: So läuft es bei den Donaumoos-Rettern

Plus Seit April bringen Donaumoos-Zweckverband und Donaumoos-Team in Karlshuld die Renaturierung von Süddeutschlands größtem Niedermoor voran. Wie der Stand der Dinge ist und welche Hürden zu bewältigen sind.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Seit April ist ihr Domizil die ehemalige Moorkulturstation in Karlshuld. Jeder und jede von ihnen ist zwar Experte und Expertin in einem anderen Bereich, doch sie haben ein gemeinsames Ziel: die Renaturierung des Donaumooses unter dem Konzept „Klimaschutz durch Moorbodenschutz am Beispiel des bayerischen Donaumooses“ der bayerischen Staatsregierung sowie dem Donaumoos-Entwicklungskonzept umzusetzen. Die Fachleute, die sich die knapp 300 Quadratmeter als Arbeitsplatz teilen, gehören zum Donaumoos-Zweckverband sowie zum Donaumoos-Team. Hand in Hand arbeiten sie an dem Mammutprojekt – und berichten, wie die Zusammenarbeit läuft, welche Hürden es gibt und warum es nicht stimmt, dass nichts vorangeht, wie oftmals von außen behauptet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen