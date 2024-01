Karlshuld

13:52 Uhr

So steht es um die Sanierung der Mehrzweckhalle in Karlshuld

Auch im vergangenen Jahr hat der Karlshulder Gemeinderat das Sitzungsgeld einem guten Zweck zukommen lassen. So gingen insgesamt 1000 Euro an die Helfer vor Ort. Bürgermeister Michael Lederer überreichte gemeinsam mit den Fraktionssprechern Rita Schmidt, Klaus Scherm, Wolfang Tarnick und Bianca Glöckl die Spendensumme an Helfer-vor-Ort-Leiter Joachim Gschrey, der sich sehr über die großzügige Unterstützung freut.

Plus Die Mehrzweckhalle in Karlshuld soll saniert werden. Mit einem Update zu den Planungen startet der Gemeinderat ins Jahr – und mit einer Spende für den guten Zweck.

Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Karlshuld ist eines der großen Projekte – auch finanziell –, das die Donaumoosgemeinde in diesem Jahr beschäftigen wird. Mit Blick auf den Anspruch einer Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern im Jahr 2026 geht der Gemeinde der Platz aus. "Die Betreuung in der Schule ist dann nicht mehr möglich, und ein Anbau oder Neubau der Schule ist erheblich teurer, als die Sanierung", sagte Bürgermeister Michael Lederer in der Bürgerversammlung Ende vergangenen Jahres. Nun gab es ein Update zum Stand der Dinge in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag – und eine Spende des Gremiums für den guten Zweck.

Die Mehrfachturnhalle im Herzen der Gemeinde wurde vor knapp 30 Jahren gebaut und wird seither nicht nur von Schule und Sportvereinen emsig genutzt, sondern auch von anderen Vereinen oder für verschiedene Veranstaltungen. Doch nach fast drei Jahrzehnten entspricht die Halle nicht mehr dem Zeitgeist, den Anforderungen in Bezug auf Technik, Dämmung oder auch der Barrierefreiheit. Hinzu kommt das Platzproblem mit Blick auf die Ganztagsbetreuung, für die die Schule nicht ausreichend Kapazitäten hat. Also bleibt nur der Weg der Sanierung, denn wie Lederer sagte: Neu- oder Anbau sind zu teuer.

