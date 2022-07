Sommerausflug zum FC 04 Ingolstadt kam sehr gut an

Plus Gewerbeverband Donaumoos zieht eine positive Bilanz. Das vergangene Corona-Jahr meisterten die Betriebe mit Kreativität, und zum Teil übermenschlichem persönlichen und auch finanziellen Einsatz. Was 2023 ansteht.

Fünf neue Mitglieder stellte Vorsitzende Cornelia Euringer-Klose auf der Jahresversammlung des Gewerbeverbandes Donaumoos vor, und zwar Personaldirektvermittler Michael Schulze aus Untermaxfeld, Apothekerin Marina Eibl aus Karlshuld, die Kochmöbelwerkstätten aus Karlskron und Weinparadiso Gräben aus Neuburg, als Schnuppermitglied den Palettenservice Neif aus Pollenfeld. Die Pension Altes Kloster und Donau Metall, beide aus Karlshuld, beendeten die Schnuppermitgliedschaft und wurden vollwertige Mitglieder. Dennoch sank deren Anzahl in den vergangenen anderthalb Jahren geringfügig von 131 auf 129.