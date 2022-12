Karlshuld

SPD Karlshuld feiert ihren 50. Geburtstag – und ist doch schon viel älter

Ehrung bei der Jubiläumsfeier der SPD Karlshuld (von links): Kreisvorsitzender Werner Widuckel verlieh Urkunde und Anstecknadel für 50-jährige Treue an Adolf Reble, Albert Frauenknecht und Adam Blöckl. Ortsvorsitzende Sarah Litter überreichte einen Geschenkkorb.

Plus Der SPD-Ortsverein ist vor 50 Jahren gegründet worden. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Seine jüngste Vorsitzende will an alte Erfolge anknüpfen.

Ihr 50-jähriges Bestehen feierte die Karlshulder SPD am Sonntag unter der Leitung ihrer bislang jüngsten Vorsitzenden. Sarah Litter (26) ist zugleich die erste und einzige Frau unter bislang zehn Vorsitzenden. Sie will die SPD zu alter Stärke zurückführen und freut sich, dass engagierte junge Neumitglieder hinzugekommen sind. Nächstes Ziel sei es, bei der Kommunalwahl wieder mit einer eigenen Liste anzutreten. 2020 gelang das nicht, seitdem ist die SPD nicht mehr im Gemeinderat vertreten.

