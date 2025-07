Stadtradeln: Karlshuld auf Platz fünf aller Kommunen unter 10.000 Einwohnern in Bayern

Am 20. Juli hat das Stadtradeln 2025 für die Gemeinde geendet und Karlshuld belegt derzeit Platz fünf aller Kommunen unter 10.000 Einwohnern in Bayern und befindet sich in dieser Kategorie auf Platz elf in Deutschland. Insgesamt wurden 108.500 km, von 344 aktiven Einzelradlern, in 30 Teams erradelt. Dies entspricht einer CO 2 -Einsparung von 18 Tonnen.

Am Mittwoch, 30. Juni übergaben der Zweite Bürgermeister Werner Hecht und Stadtradelbeauftragte Rita Schmidt im Rahmen der Abschlussveranstaltung die Preise und die Urkunden an die Gewinner des Stadtradelns 2025. Ein herzlicher Dank gilt unseren diesjährigen Sponsoren:

Die Ergebnisse Team mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer: 1. Team Bayern Buam 1.678 km pro Teilnehmer; 2. Team BayernLegends007 884 km pro Teilnehmer; 3. Team Eichlinger 684 km pro Teilnehmer.

Die aktivsten Einzelradler: 1. Philipp Lehmeier 2.646 km; 2. Harald Kaufmann 1.838 km; 3. Werner Bork 1.803 km.

Team mit den meisten Kilometern absolut: 1. Team Bayernfanclub Bierstüberl 18.821 km; 2. Team Die Willis 15.589 km; 3. Team Eichlinger 8.888 km.

Fünf bis acht Jahre: 1. Max Wegele 276 km; 2. Timo Langer 237 km; 3. Ida Langer 153 km.

Neun bis zwölf Jahre: 1. Emily Blank 370 km; 2. Georg Grabmaier 230 km; 3. Marie Grabmaier 205 km.