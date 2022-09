Startschuss für das neue Domizil der Karlshulder Feuerwehr

Plus Der symbolische Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Karlshuld ist erfolgt. Warum die Brandschützer lange warten mussten und wann der Einzug geplant ist.

Das stand so nicht im Protokollbuch des Spatenstichs für das neue Feuerwehrhaus: Als Bürgermeister Michael Lederer mit dem Rad in die Zufahrt zur Baustelle einbog, ging die Sirene los und rief die bereits versammelten Karlshulder Feuerwehrmänner zum Einsatz, zu einem Verkehrsunfall. „Besser hätte es nicht passen können“, meinte Lederer und erhielt für sein Lob der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit Applaus. Ihm habe es nicht schnell genug gehen können, betonte der Rathauschef, weshalb er froh sei, nun endlich den Spatenstich feiern zu können.