Tag der Tracht in Grasheim

, besser gesagt in Tracht haben sich zum Tag der Tracht vor Kurzem Erzieherinnen der Kita St. Ludwig in Karlshuld. Mit 13 Personen erreichten sie den Meistpreis beim Fotowettbewerb, der vom Grasheimer Trachtenverein „Dö Birkastoana“ anläßlich der Hundertjahr-Feier ausgelobt wurde. Den zweiten Platz errang mit elf Deandln die Gruppe von Yoga im Moos. Das Dorffest des Trachtenvereins am 24. August wird für die Teilnehmerinnen wieder eine Gelegenheit sein, das Dirndlgwand auszuführen.

