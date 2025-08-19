Icon Menü
Karlshuld: Tracht im Alltag

Karlshuld

Tracht im Alltag

Preisträger beim Fotowettbewerb
Von Werner Seitle
    Mit Dirndl wird die Zahnpflege zum Spaß
    Mit Dirndl wird die Zahnpflege zum Spaß Foto: Petra Eid
    Dirndl statt Badeanzug
    Dirndl statt Badeanzug Foto: Elisabeth Haberl

    Zum zweiten Mal wurde heuer der Tag der Tracht begangen. Der Grasheimer Trachtenverein „Dö Birkastoana“ rief dabei zum Fotowettbewerb auf. Zwei Preisträger zeigen die vielfache Tragbarkeit vom boarischen Gwand.

