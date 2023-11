Karlshuld

vor 33 Min.

Trachtenverein Grasheim freut sich über enormen Zuwachs in der Kindergruppe

Plus Volkstänze sind nur was für ältere Leute. Von wegen! In Karlshuld drehen sich jede Woche über 30 Kinder begeistert im Kreis – so viele wie noch nie.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Flöhe hüten ist leichter. Jeden Freitagnachmittag geht es rund im Theresienbau, dem gemeinsamen Vereinsheim des Karlshulder Gartenbauvereins mit dem Trachtenverein Dö Birkastoana Grasheim. 33 Kinder, alle fesch anzuschauen in ihren Dirndln und Lederhosen, üben hier tanzen und singen. Erste Auftritte hatte die neue Kinder- und Jugendgruppe der Trachtler bei der vereinseigenen Weihnachtsfeier und ein halbes Jahr später beim Gartenvolkstanz. Das nächste Mal werden die Nachwuchstrachtler auf dem ersten Karlshulder Weihnachtsmarkt zu bewundern sein. Fast alle stammen aus Karlshuld, seit Kurzem sind jedoch auch Kinder aus Maxfeld und Karlskron dabei.

Im Sommer vergangenen Jahres haben Maria Mattes und ihre Schwägerin Renate Mattes die Jugendleitung des Trachtenvereins übernommen und sind ab September voll durchgestartet. „Wir wollten unseren eigenen Kindern gerne ermöglichen, ihre Begeisterung für Volksmusik, Singen und Tanzen mit anderen Kindern zu teilen“, erklärt Maria Mattes die Motivation der beiden jungen Familien. Die Ehemänner der beiden Jugendleiterinnen sind bei jedem Treffen dabei, sorgen für Livemusik und helfen, die kleine Horde aus neun Buben und 24 Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren in die richtigen Bahnen zu lenken.

