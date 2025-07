Gemeinde Karlshuld tritt der ARGE „Solidarischer Hochwasserschutz“ bei

Als mittlerweile siebte Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat nun auch Karlshuld ihren Beitritt zur ARGE „Solidarischer Hochwasserschutz“ erklärt. In der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend herrschte Einigkeit darüber, dass das Projekt „eine tolle Geschichte ist“, wie Bürgermeister Michael Lederer (FW) sagte. Federführend bei dem Projekt sind der Pfaffenhofener Landrat Albert Gürtner (FW) und der Landtagsabgeordnete Roland Weigert (FW), dessen Büroleiter Thomas Assenbrunner die Gemeinderatsmitglieder auf den aktuellen Stand brachte, nachdem er das Projekt bereits im März in Karlshuld vorgestellt hatte. Weigert und Assenbrunner werben derzeit in vielen Gemeinden für die ARGE - und das mit Erfolg! Insgesamt 12 Gemeinden haben sich bereits angeschlossen, im Donaumoos machte Weichering vor etwa einem Monat den Anfang – in Kürze sollen unter anderem Schrobenhausen und Königsmoos folgen. Bisher gab es laut Assenbrunner stets einstimmige Beschlüsse.

Am 30. Juli steht für die ARGE Solidarischer Hochwasserschutz die Vereinsgründung an

Geht es nach Weigert, sollen sich so bis zur geplanten Vereinsgründung am 30. Juli 17 Kommunen angeschlossen haben – was einer Gesamtfläche von 1500 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von etwa 100.000 Einwohnern entspräche. „Dann wären wir Teil eines größeren Konzerts und unsere Projekte bekämen dadurch auch eine andere Rolle“, so Weigert auf die aufgebrachte Frage, welchen Nutzen denn Karlshuld selbst – das ja vom Hochwasser im vergangenen Juni kaum betroffen war – von dem Projekt hat. Es gehe um gegenseitige Solidarität und Verantwortung zwischen Oberlieger und Unterlieger. „Manching ist damals auch deshalb mit einem blauen Auge davon gekommen, weil aus dem Donaumoos nichts nachgekommen ist“, so Weigert. „Ich halte diesen Solidargedanken für unterstützenswert, ein ‚win/win‘ für alle Landkreisgemeinden“, pflichtete ihm die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt (CSU) bei. Auch die geplanten Kosten halten sich aus ihrer Sicht mit einem Euro pro Einwohner pro Jahr im Rahmen.

Die ARGE soll alle Kommunen im Einzugsgebiet der Paar vernetzen und ihnen so eine effektive und kooperative Zusammenarbeit beim Hochwasserschutz ermöglichen. Das Projekt verfolge innovative Ideen, wie Pilotprojekte und setze unter anderem auf Künstliche Intelligenz beim Starkregenrisikomanagement. Strategisches Herzstück der Arbeitsgemeinschaft ist der sogenannte digitale Zwilling der Paar-Region, für dessen Aufbau Roland Weigert über die Fraktionsinitiativen der Freien Wähler und der CSU bereits Anfang des Jahres 890.000 Euro an Fördermitteln akquirieren konnte. Als virtuelles Abbild der realen Welt soll er präzisere Prognosen, schnellere Warnungen und eine bessere Planung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Diese Gemeinden haben ihren Beitritt erklärt Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Karlshuld, Berg im Gau, Weichering, Karlskron, Waidhofen, Aresing, Gachenbach

Landkreis Pfaffenhofen: Reichertshofen, Manching, Baar-Ebenhausen, Hohenwart, Vohburg

Landkreis Aichach-Friedberg: Sielenbach

Stand: 21. Juli 2025