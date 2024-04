Karlshuld

Trotz Frost feiern die Besucher des Karlshulder Volksfests ausgelassen

Plus Das Karlshulder Volksfest ist in vollem Gange. Zum Endspurt am Wochenende ist noch einmal einiges an Programm geboten.

Von Andrea Hammerl

Frostige Temperaturen hielten die Karlshulder und zahlreiche Gäste nicht von ihrem Volksfest ab. Schon zum Bieranstich durch Bürgermeister Michael Lederer und Festwirtin Michaela Kemper sowie ihrem Bruder Georg Lanzl am Mittwochabend war das Festzelt zu zwei Dritteln gefüllt, kurze Zeit danach waren sogar nahezu alle Tische im Hauptzelt besetzt. Das Standkonzert der Blaskapelle Karlshuld war kurzerhand abgekürzt worden, damit die gut gelaunten Zuhörer nicht zu lange in der Kälte ausharren mussten. „Zum Teil ist das nun ein Sitzkonzert“, scherzte Kapellmeister Christian Mattes, als die Musiker das Auftaktkonzert von der Bühne aus fortsetzten.

Ein Klassiker unter den Fahrgeschäften: Ohne Autoscooter wäre die Karlshulder Wiesn nicht denkbar. Foto: Andrea Hammerl

Während es im Festzelt gemütlich zuging und die Gäste neben dem süffigen Bier auch die traditionellen Volksfestschmankerl genossen, war draußen auf dem Festplatz bei den Schaustellern eher wenig los. Sie hoffen nun auf das Wochenende. Wenn es wärmer wird, rechnet Schaustellersprecher Sascha Feger mit deutlich mehr Betrieb an den Wurf-, Schieß- und Losständen, den Fahrgeschäften Autoscooter und Kettenkarussell, sowie dem Kinderkarussell, das auch bei kühlerem Wetter die kleinen Gäste anzog, ebenso der Beach Jumper.

